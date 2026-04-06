В зоне СВО погиб уроженец Рязанской области

Уроженец Сараевского округа, гвардии младший сержант Руслан Барабанщиков погиб в зоне СВО. Об этом 5 апреля сообщил в своих соцсетях глава муниципального образования Валерий Дмитриев. Руслан Барабанщиков отправился в зону СВО в 2022 году. «Более трех лет он с честью нес воинскую службу. 28 февраля 2026 года при выполнении боевых задач Руслан Александрович погиб», — говорится в некрологе. Прощание состоялось в Тамбовской области.