В Рязанской области жители четырех сел боятся остаться без моста

Жители села Ягодное в Сараевском округе Рязанской области встревожены из-за аварийного состояния моста. Конструкция просела, в основании появились дыры. По переправе ежедневно возят школьников, ездят скорая и машины с продуктами, а также проходят груженые фургоны с зерном. Люди опасаются обрушения. В случае ЧП без связи с большой землей останутся сразу несколько деревень. Селяне просят срочно решить проблему.