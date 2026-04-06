В Москве подростки на электросамокате сбили пенсионера и скрылись. Об этом сообщил 4 апреля Telegram-канал «112».
Инцидент произошел в одном из дворов в районе Чертаново. Как рассказали каналу очевидцы, самокатом управляли две девочки 14-16 лет.
«После наезда они некоторое время оставались на месте, смеялись, а затем ушли еще до приезда скорой помощи», — говорится в посте.
Предварительно, по данным канала, пострадавший получил открытый перелом ноги.
Видео с места доступно по
Фото: Telegram-канал «112».