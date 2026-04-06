Россиянам напомнили о штрафе за неуведомление ГАИ о смене личных данных

Российским водителям напомнили о штрафе за неуведомление ГАИ о смене личных данных. Об этом 6 апреля сообщило РИА Новости со ссылкой на МВД.

От полутора до двух тысяч рублей придется заплатить водителю, если он в течение десяти дней не уведомит ГАИ о смене фамилии, имени, отчества и прописки.

Для юридических лиц штраф составит от пяти тысяч до 10 тысяч рублей.