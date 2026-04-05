В Рязанской области из-за половодья подтопило 170 приусадебных участков

В Ермишинском округе и Рязани вода затопила 62 и 108 придомовых участков соответственно. Отмечается, что уровень воды в Оке в черте Рязани за сутки поднялся на 30 сантиметров и достиг отметки в 495 сантиметров выше нуля. В районе Старой Рязани река прибавила 18 сантиметров (476 сантиметров), у Касимова — 19 сантиметров (427 сантиметров).

По данным на 12:00 5 апреля, в Рязанской области продолжает расти уровень воды в реках. В региональном ГУ МЧС сообщили, что из-за весеннего половодья подтоплены 20 низководных мостов в 12 рязанских муниципалитетах, шесть участков дорог и 170 приусадебных участков.

В Ермишинском округе и Рязани вода затопила 62 и 108 придомовых участков соответственно. Из-за подъема воды временно ограничено движение по мостам в Скопинском, Сапожковском, Кораблинском, Спасском, Александро-Невском, Путятинском, Старожиловском, Рыбновском, Ряжском, Шиловском, Михайловском и Рязанском округах.

Значительный рост зафиксирован и на других реках области: