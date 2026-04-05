ЦБ USD 79.73 -0.6 04/04
ЦБ EUR 92.19 -0.54 04/04
Нал. USD 77.00 / 80.20 04/04 16:25
Нал. EUR 90.00 / 93.00 04/04 16:25
ЖК «Окская стрелка» в Борках. Новый формат жизни у реки с надежной защ...
3 апреля 16:36
624
Половодье-2026 в Рязани. Что будет с Торговым городком, строящимся нац...
Накануне половодья после снежной зимы в фокусе внимания...
2 апреля 13:46
2 716
Расширяй компанию и продавай товары за рубеж. Какие уроки дает предпри...
Рязанский центр экспорта помогает субъектам малого и ср...
30 марта 11:19
1 103
Сравниваем ценники марта 2022, декабря 2024 и марта 2026 годов в Рязан...
Редакция РЗН. инфо снова проверила ценники в магазине «...
25 марта 14:05
2 867
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области из-за половодья подтопило 170 приусадебных участков
В Ермишинском округе и Рязани вода затопила 62 и 108 придомовых участков соответственно. Отмечается, что уровень воды в Оке в черте Рязани за сутки поднялся на 30 сантиметров и достиг отметки в 495 сантиметров выше нуля. В районе Старой Рязани река прибавила 18 сантиметров (476 сантиметров), у Касимова — 19 сантиметров (427 сантиметров).

По данным на 12:00 5 апреля, в Рязанской области продолжает расти уровень воды в реках. В региональном ГУ МЧС сообщили, что из-за весеннего половодья подтоплены 20 низководных мостов в 12 рязанских муниципалитетах, шесть участков дорог и 170 приусадебных участков.

В Ермишинском округе и Рязани вода затопила 62 и 108 придомовых участков соответственно. Из-за подъема воды временно ограничено движение по мостам в Скопинском, Сапожковском, Кораблинском, Спасском, Александро-Невском, Путятинском, Старожиловском, Рыбновском, Ряжском, Шиловском, Михайловском и Рязанском округах.

Отмечается, что уровень воды в Оке в черте Рязани за сутки поднялся на 30 сантиметров и достиг отметки в 495 сантиметров выше нуля. В районе Старой Рязани река прибавила 18 сантиметров (476 сантиметров), у Касимова — 19 сантиметров (427 сантиметров).

Значительный рост зафиксирован и на других реках области:

  • Мокша у Кадома поднялась на 38 сантиметров и достигла 595 сантиметров;
  • Проня у Быкова — плюс 27 сантиметров, уровень 530 сантиметров;
  • Ранова у села Троица, наоборот, опустилась на два сантиметра и составляет 732 сантиметра;
  • Верда у Скопина снизилась на 16 сантиметров, сейчас — 226 сантиметров.