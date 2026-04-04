Врачи ОКБ спасли рязанку с инсультом

Женщине стало плохо на улице. Прохожие вызвали скорую. Бригада медиков предварительно установила, что у рязанки случился инсульт. В ОКБ диагноз подтвердили. Пациентке провели тромболизис. «Это эффективный метод лечения инсульта. Препарат растворяет тромб, ставший причиной инсульта, и восстанавливает кровоток. Таким образом можно избежать повреждения мозга. Тромболизис проводится исключительно в стационаре в первые 3-4,5 часа после появления симптомов инсульта», — рассказал заведующий отделением ОНМК Олег Сорокин. Инсульт прошел без последствий. Пациентка выписана.