Силы ПВО перехватили 85 украинских БПЛА над Россией

Беспилотники самолетного типа сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областями. Кроме того, силы ПВО уничтожили дроны над Крымом и Черным морем.