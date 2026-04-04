Россиянам напомнили о штрафе за хранение шин в подъезде
Россиянам напомнили о штрафе за хранение в подъезде шин, которые мешают проходу или создают угрозу соседям. Об этом 4 апреля сообщила РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.
Отмечается, что места общего пользования, в том числе лестничные площадки в подъездах многоквартирных домов, не должны быть захламлены.
Складирование опасно тем, что препятствует проходу в случае возгорания. Как раз за нарушение требований пожарной безопасности гражданам грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей, указала Ольга Леонова. Для должностных лиц он выше.
В случае, если хранение шин в подъезде повлекло за собой возникновение пожара, повреждение чужого имущества, причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, то штраф составит от 40 до 50 тысяч рублей.
Также виновникам нужно возместить ущерб, если он причинен.
