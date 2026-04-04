Россиянам напомнили о штрафе за хранение шин в подъезде

Россиянам напомнили о штрафе за хранение в подъезде шин, которые мешают проходу или создают угрозу соседям. Об этом 4 апреля сообщила РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

Отмечается, что места общего пользования, в том числе лестничные площадки в подъездах многоквартирных домов, не должны быть захламлены.

Складирование опасно тем, что препятствует проходу в случае возгорания. Как раз за нарушение требований пожарной безопасности гражданам грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей, указала Ольга Леонова. Для должностных лиц он выше.

В случае, если хранение шин в подъезде повлекло за собой возникновение пожара, повреждение чужого имущества, причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, то штраф составит от 40 до 50 тысяч рублей.​

Также виновникам нужно возместить ущерб, если он причинен.