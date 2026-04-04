Аналитика ВТБ: в марте выдачи ипотеки на рынке выросли на треть

В марте объем выданной ипотеки на рынке достиг 335 млрд рублей. Это на 30% больше, чем в марте прошлого года, и на 15% - чем в феврале текущего года. Всего за первый квартал россияне взяли в банках более 1 трлн рублей ипотечных кредитов — на 70% больше, чем годом ранее. Такова аналитика ВТБ.

В марте зафиксировано восстановление спроса на ипотеку с господдержкой. Ее доля выросла до 69% против 60% в феврале.

«Рынок ипотеки в марте уверенно отыгрывает февральское „охлаждение“. Мы фиксируем возврат спроса к госпрограммам после корректировки условий по „семейной ипотеке“. При этом клиенты стали активнее рассматривать готовые квартиры по рыночным ставкам, которые банки снижают с начала года, реагируя на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ», — прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса банка.