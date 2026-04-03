В Рязанской области на пожаре погиб мужчина

В Рязанской области 1 апреля горел жилой дом и две хозпостройки. Об этом сообщили в МЧС по региону. Сообщение о возгорании поступило в 17:18. Отмечается, что в результате огонь полностью уничтожил здания. В ведомстве уточнили, что на пожаре погиб мужчина 1979 года рождения, а также пострадала женщина 1959 года рождения — ее госпитализировали. Пожар тушили семь человек и три единицы техники. Площадь распространения огня составила 90 метров квадратных.

В Рязанской области 1 апреля горел жилой дом и две хозпостройки. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 17:18.

Отмечается, что в результате огонь полностью уничтожил здания.

В ведомстве уточнили, что на пожаре погиб мужчина 1979 года рождения, а также пострадала женщина 1959 года рождения — ее госпитализировали.

Пожар тушили семь человек и три единицы техники. Площадь распространения огня составила 90 метров квадратных.