В Рязанской области на пожаре погиб мужчина
В Рязанской области 1 апреля горел жилой дом и две хозпостройки. Об этом сообщили в МЧС по региону. Сообщение о возгорании поступило в 17:18. Отмечается, что в результате огонь полностью уничтожил здания. В ведомстве уточнили, что на пожаре погиб мужчина 1979 года рождения, а также пострадала женщина 1959 года рождения — ее госпитализировали. Пожар тушили семь человек и три единицы техники. Площадь распространения огня составила 90 метров квадратных.
В Рязанской области 1 апреля горел жилой дом и две хозпостройки. Об этом сообщили в МЧС по региону.
Сообщение о возгорании поступило в 17:18.
Отмечается, что в результате огонь полностью уничтожил здания.
В ведомстве уточнили, что на пожаре погиб мужчина 1979 года рождения, а также пострадала женщина 1959 года рождения — ее госпитализировали.
Пожар тушили семь человек и три единицы техники. Площадь распространения огня составила 90 метров квадратных.