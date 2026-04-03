В Рязанской области мужчина сел повторно за руль пьяным и попал под суд

38-летнего жителя Шиловского района поймали за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Рязанской области. Отмечается, что мужчина уже имел судимость за подобное преступление и, несмотря на это, в сентябре 2025 года сел за руль после употребления алкоголя вновь. На дороге между Рязанью и Шилово его остановили сотрудники ДПС и предложили пройти тест на алкоголь, но он отказался. Теперь ему грозит уголовная ответственность, дело передано в Рязанский районный суд. Если его признают виновным, он может получить до 3 лет тюрьмы.

