В МЧС рассказали о ситуации с половодьем в Рязанской области на 3 апреля

В ГУ МЧС по региону 3 апреля рассказали о прохождении весеннего половодья в Рязанской области. За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 33 см. Он составляет 433 см выше нулевой отметки гидрологического поста. В области ситуация следующая: Ока в районе села Старая Рязань повысилась на 19 см (уровень — 436 см выше нулевой отметки гидрологического поста); Ока в районе Касимова — +29 см (392 см); Мокша в черте рабочего поселка Кадом — +75 см (504 см); Проня в черте населенного пункта Быково — +48 см (448 см); Ранова в районе села Троица +2 см (730 см); Верда у Скопина понизилась на 7 см (уровень — 246 см выше нулевой отметки гидрологического поста).