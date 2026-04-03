В ГАИ сообщили подробности ДТП с пострадавшим в Рязанской области

2 апреля, около 11:30, в Скопинском районе на 274-ом километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло ДТП. Отмечается, что 56-летний местный житель, управлявший грузовым автомобилем «Рено Премиум», столкнулся с автомобилем «Киа Спектра», за рулем которого находился 32-летний житель Московской области. В результате аварии травмы получили два пассажира автомобиля «Киа Спектра», 30 и 34 лет. Их оперативно госпитализировали. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются обстоятельства происшествия.

