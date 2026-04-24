Рязанцы обратили внимание на состояние дороги к ОКБ

Жители Рязани обратили внимание на состояние дороги к приемному отделению областной клинической больницы. По словам горожан, дорожное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии, из-за чего автомобили скорой помощи вынуждены снижать скорость даже при экстренных вызовах, когда счет идет на секунды.

Рязанцы просят обратить внимание на проблему и принять меры для приведения участка дороги в порядок.