Рязанцы обратили внимание на состояние дороги к ОКБ
Жители Рязани обратили внимание на состояние дороги к приемному отделению областной клинической больницы. По словам горожан, дорожное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии, из-за чего автомобили скорой помощи вынуждены снижать скорость даже при экстренных вызовах, когда счет идет на секунды.
Об этом сообщили в группе «Рязань I RZN City».
Рязанцы просят обратить внимание на проблему и принять меры для приведения участка дороги в порядок.