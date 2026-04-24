Набиуллина озвучила прогноз по инфляции в 2026 году

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в 2026 году, вероятнее всего, окажется ближе к верхней границе прогнозного диапазона регулятора. Об этом пишет РИА Новости. По словам Набиуллиной, сейчас инфляция движется в верхней части прогноза, поэтому Банк России скорректировал параметры денежно-кредитной политики.

Согласно среднесрочному прогнозу регулятора, инфляция в 2026 году ожидается на уровне 4,5-5,5%. Прогноз на 2027 и 2028 годы сохранен на уровне 4%.

Ранее ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5% годовых.

Фото: сайт Совета Федерации.