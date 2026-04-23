В Пителинском округе оштрафовали родителей за неисполнение обязанностей

В администрации Пителинского округа прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В открытом режиме комиссия рассмотрела три протокола по статье 5.35 части 1 КоАП РФ — неисполнение родительских обязанностей, а также два ходатайства. По итогам разбирательства двоих нарушителей привлекли к административной ответственности и назначили штрафы.

Помимо этого, участники заседания утвердили план проведения межведомственной профилактической операции «Подросток-2026».

