Geely отзовет около 20 тыс. автомобилей в России

Geely отзывает 17,6 тысячи автомобилей Emgrand в России из-за проблем с работой клапана вентиляции. Они могут привести к деформации бака или повреждению топливного насоса. Неисправность устранят бесплатно.

Под отзыв подпадают машины, выпущенные с 3 августа 2023 года по 4 июля 2025-го. Проверить своё авто можно на сайте компании.