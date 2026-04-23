Geely отзовет около 20 тыс. автомобилей в России
Geely отзывает 17,6 тысячи автомобилей Emgrand в России из-за проблем с работой клапана вентиляции. Они могут привести к деформации бака или повреждению топливного насоса. Неисправность устранят бесплатно.
Под отзыв подпадают машины, выпущенные с 3 августа 2023 года по 4 июля 2025-го. Проверить своё авто можно на сайте компании.