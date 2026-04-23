46% работающих мужчин в Рязани готовы уйти в декрет вместо жены — опрос

Согласно данным опроса, 29% мужчин полностью готовы уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены в случае необходимости, еще 17% - скорее согласны. Против ухода в декрет выступили 30% мужчин. Доля тех, кто скорее не согласился бы, составила 24%. Так, по данным SuperJob, суммарная доля негативных ответов (полное или вероятное нежелание брать декрет) составляет 54%.

Опрос представителей работодателей показал, что за последний год случаи, когда в отпуск по уходу за ребенком уходили мужчины, фиксировались в 15% компаний.