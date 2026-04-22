В Дагестане бывший муж избил беременную супругу, а затем убил ее ножницами

Отмечается, что мужчина и женщина сидели за столом и выпивали. В какой-то момент бывший муж поднял тему развода. Началась ссора, во время которой, по данным канала, мужчина напал на женщину. Затем он взял ножницы и несколько раз ударил экс-супругу по голове, говорится в посте.

Об этом 21 апреля сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Отмечается, что мужчина и женщина сидели за столом и выпивали. В какой-то момент бывший муж поднял тему развода. Началась ссора, во время которой, по данным канала, мужчина напал на женщину. Затем он взял ножницы и несколько раз ударил экс-супругу по голове, говорится в посте.

Сказано, что мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.

Как выяснил канал, у погибшей осталось двое детей.

Фото взяты из Telegram-канала «Плохие новости 18+".