Уже в эти выходные, 18-19 апреля, на АСК «Атрон» пройдёт второй этап чемпионата ZDT RACING 2026. Это последняя возможность увидеть зрелищные парные заезды в Рязани до осени: следующий этап состоится только в сентябре.
Второй этап ZDT RACING 2026: близкие парные заезды, дрифт-такси, свободный вход для зрителей и прощание с Рязанью до осени.
Участников ждёт классическая конфигурация трассы «под стену», а зрителей — напряжённая борьба за лидерство в чемпионате!
Мероприятие пройдёт в два дня:
- 18 апреля — квалификация (начало в 12:00);
- 19 апреля — финальные парные заезды ТОП‑32 (старт в 11:30).
Для зрителей вход свободный. В воскресенье, 19 апреля, будет организован бесплатный автобус от ТЦ «Барс» на Московском шоссе до трассы и обратно.
Судейскую бригаду этапа составят:
- Денис Сорокопуд;
- Максим Галилейский;
- Олег Мельников.
При поддержке ГК «Зелёный сад — наш дом» и всех партнёров ZDT RACING.