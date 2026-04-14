18-19 апреля на АСК «Атрон» пройдёт второй этап чемпионата ZDT RACING 2026

Уже в эти выходные, 18-19 апреля, на АСК «Атрон» пройдёт второй этап чемпионата ZDT RACING 2026. Это последняя возможность увидеть зрелищные парные заезды в Рязани до осени: следующий этап состоится только в сентябре.

Второй этап ZDT RACING 2026: близкие парные заезды, дрифт-такси, свободный вход для зрителей и прощание с Рязанью до осени.

Уже в эти выходные, 18-19 апреля, на АСК «Атрон» пройдёт второй этап чемпионата ZDT RACING 2026. Это последняя возможность увидеть зрелищные парные заезды в Рязани до осени: следующий этап состоится только в сентябре.

Участников ждёт классическая конфигурация трассы «под стену», а зрителей — напряжённая борьба за лидерство в чемпионате!

Мероприятие пройдёт в два дня:

18 апреля — квалификация (начало в 12:00);

19 апреля — финальные парные заезды ТОП‑32 (старт в 11:30).

Для зрителей вход свободный. В воскресенье, 19 апреля, будет организован бесплатный автобус от ТЦ «Барс» на Московском шоссе до трассы и обратно.

Судейскую бригаду этапа составят:

Денис Сорокопуд;

Максим Галилейский;

Олег Мельников.

При поддержке ГК «Зелёный сад — наш дом» и всех партнёров ZDT RACING.