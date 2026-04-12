В Рязани возобновили рейсы теплохода из Заокского и Коростово

В Рязанской области возобновили рейсы теплохода из сел Заокское и Коростово в Рязань. Расписание движения осталось прежним. Теплоходы отправляются из Рязани в Заокское в 5:45, 14:30 и 17:45, обратно — в 06:35, 15:20 и 18:35. Также выполняются рейсы Рязань — Коростово в 17:15 и Коростово — Рязань в 06:00.

В Рязанской области возобновили рейсы теплохода из сел Заокское и Коростово в Рязань. Об этом сообщили в администрации Рязанского муниципального округа.

Сообщение ранее приостанавливали из-за поломки плавающего транспортера. Сейчас в Заокское доставили новую технику, с помощью которой пассажиров будут перевозить к причалу.

Расписание движения осталось прежним. Теплоходы отправляются из Рязани в Заокское в 5:45, 14:30 и 17:45, обратно — в 06:35, 15:20 и 18:35.

Также выполняются рейсы Рязань — Коростово в 17:15 и Коростово — Рязань в 06:00.