Россиянам сообщили о штрафах до 50 тысяч рублей за шашлыки на балконе

Россиянам может грозить штраф до 50 тысяч рублей за приготовление шашлыков на балконе. Об этом РИА Новости рассказала юрист, член Союза юристов блогеров при Ассоциации юристов России Олеся Чернокова. По ее словам, такие действия подпадают под статью 20.4 КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности.

Штраф может составить до 15 тысяч рублей за «тихий ужин с мангалом», а в случае причинения ущерба имуществу — до 50 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей санкции могут достигать 60 тысяч рублей, для организаций — до 400 тысяч рублей с возможной приостановкой деятельности до 30 суток.