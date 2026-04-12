Россиян предупредили о штрафах за «лебедей» из шин

В России за использование старых покрышек в качестве украшений во дворах могут грозить штрафы и даже уголовная ответственность. Об этом ТАСС рассказал юрист Евгений Жаров. По его словам, отработанные шины относятся к отходам IV класса опасности, поэтому их размещение на придомовой территории, в том числе в виде клумб или декоративных фигур, считается нарушением.

За это предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 5 тысяч. В отдельных случаях, например при сжигании покрышек или загрязнении окружающей среды, возможна и уголовная ответственность.

Эксперт посоветовал сдавать старые шины в специализированные пункты, чтобы избежать проблем с законом.