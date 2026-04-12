Опубликованы данные о прохождении половодья в Рязанской области
В Рязанской области продолжается весеннее половодье, на ряде рек зафиксировали как подъем, так и снижение уровня воды. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные гидрометцентра.
В черте Рязани уровень воды в Оке за сутки снизился на 14 см и составил 516 см выше нулевой отметки гидропоста. В районе села Старая Рязань уровень не изменился — 581 см, а у Касимова, напротив, зафиксирован рост до 535 см.
Снижение уровня воды:
- река Ока (Рязань): -14 см;
- река Ранова (село Троица): -27 см;
- река Верда (Скопин): -1 см.
Повышение уровня воды:
- река Ока (Касимов): +18 см;
- река Проня (Быково): +51 см.
Без изменений:
- река Ока (Старая Рязань): 581 см;
- река Мокша (Кадом): 649 см.
Ситуация с половодьем находится на контроле, специалисты продолжают мониторинг уровня воды в реках региона.