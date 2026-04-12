Опубликованы данные о прохождении половодья в Рязанской области

В Рязанской области продолжается весеннее половодье, на ряде рек зафиксировали как подъем, так и снижение уровня воды. В черте Рязани уровень воды в Оке за сутки снизился на 14 см и составил 516 см выше нулевой отметки гидропоста. В районе села Старая Рязань уровень не изменился — 581 см, а у Касимова, напротив, зафиксирован рост до 535 см.

В Рязанской области продолжается весеннее половодье, на ряде рек зафиксировали как подъем, так и снижение уровня воды. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные гидрометцентра.

В черте Рязани уровень воды в Оке за сутки снизился на 14 см и составил 516 см выше нулевой отметки гидропоста. В районе села Старая Рязань уровень не изменился — 581 см, а у Касимова, напротив, зафиксирован рост до 535 см.

Снижение уровня воды:

река Ока (Рязань): -14 см;

река Ранова (село Троица): -27 см;

река Верда (Скопин): -1 см.

Повышение уровня воды:

река Ока (Касимов): +18 см;

река Проня (Быково): +51 см.

Без изменений:

река Ока (Старая Рязань): 581 см;

река Мокша (Кадом): 649 см.

Ситуация с половодьем находится на контроле, специалисты продолжают мониторинг уровня воды в реках региона.