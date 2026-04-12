Минобороны заявило о 1971 нарушении перемирия со стороны ВСУ

С начала перемирия зафиксировано 1971 нарушение со стороны ВСУ. По данным ведомства, украинские силы 258 раз обстреляли приграничные территории и позиции российских войск, а также нанесли 1329 ударов FPV-дронами. Кроме того, были сорваны четыре попытки выдвижения в районах Сумской области и ДНР.

С начала перемирия зафиксировано 1971 нарушение со стороны ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, украинские силы 258 раз обстреляли приграничные территории и позиции российских войск, а также нанесли 1329 ударов FPV-дронами. Кроме того, были сорваны четыре попытки выдвижения в районах Сумской области и ДНР.

В Минобороны добавили, что средства ПВО за сутки сбили 6 управляемых авиабомб и 134 беспилотника.

Также сообщается о применении БПЛА в Курской и Белгородской областях, где пострадали мирные жители.