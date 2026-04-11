Силы ПВО сбили над Россией 99 БПЛА

БПЛА самолетного типа уничтожены в период с 20.00 10 апреля до 7.00 11 апреля. Дроны сбиты над Краснодарским краем, Крымом, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской, Курской областями. Кроме того, БПЛА перехвачены над Азовским и Черным морями.