Жители Рязанской области пожаловались на мешающую проезду конструкцию на дороге

Жители Шацкого округа пожаловались на состояние дороги и конструкцию, мешающую проезду. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «ШАЦК (18+)». Отмечается, что проблемной считается дорога по адресу улица Стёшина-Западная, 80, в селе Черная Слобода. «Это что? Испортили дорогу, и оставили все вот так», — уточнили жители. Они добавили, что проехать очень тяжело, а также попросили соответствующие органы принять меры.