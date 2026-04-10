За ночь над регионами РФ сбили 151 беспилотник

В ночь на 10 апреля средства ПВО уничтожили 57 БПЛА над территорией Волгоградской области, 48 — над территорией Ростовской области, 35 — над территорией Белгородской области, 9 — над акваторией Каспийского моря, 1 — над территорией Республики Калмыкия, 1 — над территорией Тамбовской области.