В Рязанской области водитель «Лады» сбил женщину с 8-летним ребенком

ДТП произошло утром 9 апреля в Касимове. 78-летний местный житель за рулем «Лады Ларгус» совершил наезд на пешеходов — 52-летнюю женщину и 8-летнего школьника. Пешеходы получили травмы и обращались за медицинское помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.