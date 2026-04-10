В России зафиксировали очередной массовый сбой в работе Telegram

В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой, пользователи сообщают о проблемах с доступом. а последние сутки число жалоб превысило 3,7 тысяч, при этом более 780 обращений зафиксировали только за последний час. Сбой затронул как минимум 34 города России.

Чаще всего пользователи сталкиваются с проблемами в мобильном приложении. Большинство жалоб поступило от владельцев устройств на Android, а также с Windows и iOS.