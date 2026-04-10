В МЧС опубликовали данные о прохождении весеннего половодья в Рязанской области

За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды понизился на три сантиметра. Он составляет 540 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. В области ситуация с половодьем следующая: Ока в районе села Старая Рязань поднялась на 16 см (уровень — 573 см); Ока в районе Касимова — +8 см (501 см); Мокша в черте рабочего поселка Кадом — +3 см (647 см); Проня в черте населенного пункта Быково понизилась на 25 см (уровень — 330 см выше нулевой отметки гидрологического поста); Ранова в районе села Троица опустилась на 15 см (635 см); у Скопина уровень воды в реке Верда уменьшился на 4 см (167 см).