В Госдуму внесут законопроект об ограничении информации о нападениях в школах

Инициатива согласована с правительством и администрацией президента, над ней работали несколько лет. По словам Метелева, после резонансных происшествий некоторые СМИ и интернет-площадки начинают героизировать преступников, вдохновляя людей со слабой психикой на повторение. Закон направлен на решение этой проблемы. Парламентарий также отметил, что причинами трагедий могут быть буллинг и подстрекательство через интернет.

В ближайшие дни в Госдуму внесут законопроект, ограничивающий распространение информации о нападениях в школах. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев

