Рязанка обратила внимание на заваленную мусором конечную остановку автобусов

«Просьба провести уборку территории конечной остановки по улице Песоченской, поставить мусорный контейнер, обработать установленный туалет. Кассовые ленты, пластиковые бутылки и другой мусор разбросан на территории, что является антисанитарией», — написала девушка. Речь идет об остановке «ДПР-5», которая является конечной для маршрутов № 17, 21, 27, 53, 65 и 66.

Рязанка попросила привести в порядок конечную остановку автобусов в Песочне. Об этом она сообщила под постами губернатора Павла Малкова.

Ранее жалобы также поступали на остановку общественного транспорта «Кинокопировальная фабрика» на улице Западной.