Россия и Украина обменяются военнопленными
Обмен военнопленными между Россией и Украиной запланирован в субботу, 11 апреля Накануне Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Москва передала Киеву останки 1000 военных, взамен получила 41 тело.
