Опубликована афиша мероприятий на выходные в рязанском ТЦ «Марко Молл». Об этом сообщает пресс-служба торгового центра.

Накануне Дня космонавтики, 11 апреля, в «Марко Молл» команда детей «отправится на Луну». Мероприятие начнется в 14:30 на «космодроме» у магазина Zarina. В «полете» команда космических спасателей подкрепится настоящей космической едой и сладкой ватой, создаст на мастер-классе космический сувенир, а также отметит завершение миссии на космо-шоу. Вход — свободный.

18 апреля в ТЦ состоится «Космо Батл». Время: 15:00—17:00 . Гостей события ждут показательные выступления учеников школы танца New Action, после чего пройдут батлы 1×1. Зарегистрироваться на батл может любой желающий, участие — бесплатное. Возраст участников от 4 до 14 лет. Дресс-код: всё, что связано с космосом. Каждый участник получит сладкий подарок, победители — памятные призы. Место проведения: фудкорт «Марко Молл».

Возрастное ограничение 0+.