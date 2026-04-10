На рязанский Соцфонд подали в суд

Отмечается, что иск подала прокуратура. Надзорное ведомство просило суд обязать Соцфонд РФ выплатить компенсацию инвалиду из Рязани за необеспечение его средствами реабилитации. По данным прокуратуры, мужчина нуждается в постоянном использовании ежедневных технических средств реабилитации. Однако с начала 2026 года он обеспечен ими не был и покупал их за свой счет. По данному факту в уполномоченный орган внесено представление. Соцфонд возместил ущерб рязанцу.