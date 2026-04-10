Более 9 тысяч нарушений ПДД зафиксировали в Рязанской области за сутки

За сутки инспекторы ДПС выявили 9 918 нарушений ПДД на дорогах региона, в том числе 2 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. 4 водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались, 1 водитель сел за руль автомобиля пьяным повторно. Выявлено более 30 нарушений, допущенных водителями грузового транспорта.

