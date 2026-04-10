«Бессмертный полк» в 2026 году пройдет в смешанном формате — очно и онлайн

По его словам, там, где позволит обстановка, по решению регионов шествие пройдет очно, а где потребуют соображения безопасности — онлайн. В разные годы формат акции менялся: в 2020—2021 годах ее проводили онлайн из-за пандемии, в 2022 году — на улицах, в 2023 и 2024 годах от очного формата отказались, а в 2025 году очные мероприятия прошли в 57 регионах с участием около 7 млн человек.

«Бессмертный полк» в 2026 году пройдет в смешанном формате — очно и онлайн. Об этом сообщил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, передает «КоммерсантЪ».

По его словам, там, где позволит обстановка, по решению регионов шествие пройдет очно, а где потребуют соображения безопасности — онлайн. В разные годы формат акции менялся: в 2020—2021 годах ее проводили онлайн из-за пандемии, в 2022 году — на улицах, в 2023 и 2024 годах от очного формата отказались, а в 2025 году очные мероприятия прошли в 57 регионах с участием около 7 млн человек.