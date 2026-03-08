В Рязани 8 марта без света остался микрорайон
В 12:00 электричество отключали на улицах: Новоселов, Касимовское шоссе, Старое Село, Полевая, Шереметьевский проезд. В 13:17 сотрудники АО «РГРЭС» восстановили электроснабжение потребителей в полном объеме.
В Рязани 8 марта без света остался микрорайон из-за аварии на трансформаторной подстанции. Об этом сообщили в АО «РГРЭС».
В 12:00 электричество отключали на улицах:
- Новоселов,
- Касимовское шоссе,
- Старое Село,
- Полевая,
- Шереметьевский проезд.
В 13:17 сотрудники АО «РГРЭС» восстановили электроснабжение потребителей в полном объеме.