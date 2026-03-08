Средняя зарплата в России достигла 140 тысяч рублей

В ноябре среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата составляла 98 192 рубля, а в декабре в среднем на одного работника приходится 139 727 тысяч рублей. Отмечается, что в фонд начисленной заработной платы входят все премии, единовременные поощрительные и компенсационные выплаты, которые многие работодатели выплачивают в конце года.

Средняя зарплата по России к концу 2025 года достигла почти 140 тысяч рублей. В декабре по отношению к ноябрю она увеличилась на 40 тысяч рублей, сообщает 8 марта ТАСС.

В ноябре среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата составляла 98 192 рубля, а в декабре в среднем на одного работника приходилось 139 727 рублей.

Сумма получилась при разделении фонда начисленной заработной платы работников списочного и несписочного состава и внешних совместителей на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в отчетном периоде.

Отмечается, что в фонд начисленной заработной платы входят все премии, единовременные поощрительные и компенсационные выплаты, которые многие работодатели выплачивают в конце года.