Средняя зарплата в России достигла 140 тысяч рублей

Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
1 час назад
205
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
972
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
737
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 894
В ноябре среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата составляла 98 192 рубля, а в декабре в среднем на одного работника приходится 139 727 тысяч рублей. Отмечается, что в фонд начисленной заработной платы входят все премии, единовременные поощрительные и компенсационные выплаты, которые многие работодатели выплачивают в конце года.

Средняя зарплата по России к концу 2025 года достигла почти 140 тысяч рублей. В декабре по отношению к ноябрю она увеличилась на 40 тысяч рублей, сообщает 8 марта ТАСС.

В ноябре среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата составляла 98 192 рубля, а в декабре в среднем на одного работника приходилось 139 727 рублей.

Сумма получилась при разделении фонда начисленной заработной платы работников списочного и несписочного состава и внешних совместителей на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в отчетном периоде.

Отмечается, что в фонд начисленной заработной платы входят все премии, единовременные поощрительные и компенсационные выплаты, которые многие работодатели выплачивают в конце года.