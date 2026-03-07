За сутки в Рязанской области потушили три пожара
За сутки в Рязанской области потушили три пожара. Об этом сообщили на сайте МЧС 7 марта.
На территории региона зарегистрировано три техногенных пожара: два из них произошло в Скопинском муниципальном округе и еще один в Старожиловском муниципальном округе.
На тушение мусора сотрудники МЧС не привлекались.