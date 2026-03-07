За сутки в Рязанской области потушили три пожара

За сутки в Рязанской области потушили три пожара. Об этом сообщили на сайте МЧС 7 марта.

