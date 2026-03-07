В Международный женский день в Рязанской области будет облачно, ожидаются осадки

В воскресенье будет облачно, с прояснениями. Ночью прогнозируется небольшой снег. Днем местами небольшие осадки — снег и мокрый снег. На дорогах ожидается гололедица. Ветер западной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью опустится −8…−3°С, местами до -13°С; днем до −2…−3°С.