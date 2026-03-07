Рязанка сообщила об опасной дороге в Погореловке Ухоловского округа

Накануне рязанку «развернуло» на машине. Чудом не оказалось никого рядом. «Это не дорога, а программа перевернись или останься без колеса», — описала ситуацию девушка. Рязанка рассказала, что На участке дороги образовалась сплошная колея — если выехать из нее, машину разворачивает. Поверхность не обработана противогололедными материалами.

Жительница Ухоловского округа обратилась в редакцию РЗН. Инфо с жалобой на состояние дороги в деревне Погореловка. По ее словам, из-за плохой очистки и гололеда участок стал опасным для водителей и пешеходов.

Накануне рязанку «развернуло» на машине. Чудом не оказалось никого рядом.

«Это не дорога, а программа перевернись или останься без колеса», — описала ситуацию девушка.

Рязанка рассказала, что На участке дороги образовалась сплошная колея — если выехать из нее, машину разворачивает. Поверхность не обработана противогололедными материалами.