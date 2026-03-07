Рязань
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
Вчера 16:33
804
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 041
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
755
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 958
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
ГК «Автоимпорт» и ГАИ 8 марта вновь проведут «Цветочный патруль» в Рязани
Накануне 8 марта ГК «Автоимпорт» анонсировала акцию «Цветочный патруль», которая ежегодно проводится совместно с Госавтоинспекцией в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В 2026 году акция пройдет уже в 12-й раз, «подтверждая статус одной из самых теплых и ожидаемых городских традиций». С 10 до 12 часов 8 марта патрули в Рязани будут дарить женщинам-водителям не штрафы, а цветы и улыбки.

По словам организаторов, география акции стала еще шире. В этом году поздравлять женщин будут на восьми локациях:

  • площадь Ленина,
  • Соборная площадь,
  • Театральная площадь,
  • улица Дзержинского, № 18А (у офиса ГК «Автоимпорт»),
  • улица Зубковой (ДС «Олимпийский»),
  • Северная окружная,
  • круговое движение на «Мясокомбинате»,
  • Солотчинский пост ДПС.

В «Цветочном патруле» примут участие автомобили ведущих брендов, представленных в дилерских центрах компании, среди которых: JETOUR, OMODA&JAECOO, EXEED, TANK, HAVAL PRO&CITY, GAC, LADA, МОСКВИЧ, CHANGAN, SOLARIS, GEELY, VOYAH, HONGQI, а так же новые участники — KGM и BELGEE.

«За 12 лет этот проект стал для нас настоящим символом весны в Рязани. Мы видим, как горожанки ждут этого дня, как расцветают улыбки на их лицах. В 2026 году мы не изменяем себе: цветы, тепло и только хорошее настроение», — подчеркнули в пресс-службе ГК «Автоимпорт».