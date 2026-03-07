ГК «Автоимпорт» и ГАИ 8 марта вновь проведут «Цветочный патруль» в Рязани

Накануне 8 марта ГК «Автоимпорт» анонсировала акцию «Цветочный патруль», которая ежегодно проводится совместно с Госавтоинспекцией в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В 2026 году акция пройдет уже в 12-й раз, «подтверждая статус одной из самых теплых и ожидаемых городских традиций». С 10 до 12 часов 8 марта патрули в Рязани будут дарить женщинам-водителям не штрафы, а цветы и улыбки.

По словам организаторов, география акции стала еще шире. В этом году поздравлять женщин будут на восьми локациях:

площадь Ленина,

Соборная площадь,

Театральная площадь,

улица Дзержинского, № 18А (у офиса ГК «Автоимпорт»),

улица Зубковой (ДС «Олимпийский»),

Северная окружная,

круговое движение на «Мясокомбинате»,

Солотчинский пост ДПС.

В «Цветочном патруле» примут участие автомобили ведущих брендов, представленных в дилерских центрах компании, среди которых: JETOUR, OMODA&JAECOO, EXEED, TANK, HAVAL PRO&CITY, GAC, LADA, МОСКВИЧ, CHANGAN, SOLARIS, GEELY, VOYAH, HONGQI, а так же новые участники — KGM и BELGEE.

«За 12 лет этот проект стал для нас настоящим символом весны в Рязани. Мы видим, как горожанки ждут этого дня, как расцветают улыбки на их лицах. В 2026 году мы не изменяем себе: цветы, тепло и только хорошее настроение», — подчеркнули в пресс-службе ГК «Автоимпорт».