Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
-3°
Сбт, 07
Вск, 08
ЦБ USD 78.19 0.39 06/03
ЦБ EUR 90.79 0.04 06/03
Нал. USD 79.85 / 78.85 06/03 16:05
Нал. EUR 92.35 / 92.47 06/03 16:05
Новости
Итоги года New
Публикации
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
Вчера 13:49
658
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
647
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 659
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
822
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Жители рязанского села три раза за неделю оставались без холодной воды
Инцидент произошел в селе Паники Сараевского округа. Там трижды за неделю устраняли прорыв водопроводной линии. Отмечается, что прорывы случались из-за изношенности водопровода.

Жители рязанского села три раза за неделю оставались без холодной воды. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел в селе Паники Сараевского округа. Там трижды за неделю устраняли прорыв водопроводной линии.

Отмечается, что прорывы случались из-за изношенности водопровода.