Жители рязанского села три раза за неделю оставались без холодной воды. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Инцидент произошел в селе Паники Сараевского округа. Там трижды за неделю устраняли прорыв водопроводной линии.
Отмечается, что прорывы случались из-за изношенности водопровода.