В Рязанской области женщина украла деньги у знакомого в гостях

Инцидент произошел в поселке Лесной Шиловского района. По данным полиции, 61-летний местный житель вернулся домой из командировки и устраивал дома застолья. После одного из таких мероприятий мужчина заметил пропажу 5300 рублей. Местный житель пояснил, что хранил деньги в тумбочке, доступ к которой имел только он сам. Полицейские обследовали квартиру потерпевшего и обнаружили в тумбочке «следы» не только хозяина. Оперативники установили, что к краже причастна 43-летняя местная жительница. Ранее она уже попадала в поле зрения полиции из-за асоциального поведения. Возбуждено уголовное дело.

