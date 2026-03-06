В Рязанской области задержали женщину, укравшую у подруги из кошелька деньги

31-летняя жительница Михайлова обратилась в полицию после того, как обнаружила пропажу денег на утро после застолья с друзьями. Вечером к ней домой приходили знакомые, среди которых были двое мужчин и одна женщина. Полицейские осмотрели квартиру и нашли следы на кошельке, которые не принадлежали хозяйке. Они установили, что к краже может быть причастна 34-летняя знакомая потерпевшей, у которой ранее были проблемы с законом. В итоге женщину задержали. Выяснилось, что она забрала деньги из кошелька, когда отлучилась в коридор, а затем потратила их на следующий день. Теперь ей грозит до 5 лет тюрьмы.

