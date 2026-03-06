В Рязанской области сгорела метеостанция

Инцидент произошел 5 марта на улице Новой в поселке Рязанские Сады Старожиловского округа. Горело здание метеостанции 1962 года постройки, принадлежащее Рязанскому ЦГМС. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Огонь повредил прихожую, дом спасли. Погибших и пострадавших нет.