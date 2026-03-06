Рязань
В Рязанской области подготовили два поезда для борьбы с паводком
На Московской железной дороге в Рязанской области сформировали два противоразмывных поезда. Они помогут предотвратить и оперативно устранить последствия паводка, в том числе размывы и повреждения железнодорожных путей и сооружений, сообщили в МЖД. Специализированные составы разместили на станциях Рязань-1 и Сасово.

На Московской железной дороге в Рязанской области сформировали два противоразмывных поезда. Они помогут предотвратить и оперативно устранить последствия паводка, в том числе размывы и повреждения железнодорожных путей и сооружений, сообщили в МЖД.

Специализированные составы разместили на станциях Рязань-1 и Сасово.

Каждый поезд включает платформы со шпалами и пиломатериалами, вагоны с щебнем, а также инструменты, механизмы и другое оборудование, которое может понадобиться для аварийно-восстановительных работ.

Всего на полигоне Московской железной дороги подготовили 23 противоразмывных поезда. При необходимости их направят в любой регион магистрали в зависимости от ситуации.

Ранее специалисты говорили, что паводок может затопить 17 муниципалитетов в Рязанской области.