В Рязанской области обсудили безопасность жителей в условиях таяния снега

Сасовский межрайонный прокурор Яна Любимова провела рабочее совещание с представителями администрации, образования, здравоохранения, культуры и ЖКХ. Основной темой стала безопасность жителей и имущества при таянии снега. Обсудили последствия схода снега и наледи с крыш зданий округа и меры по их предотвращению. Прокурор подчеркнула необходимость тщательной очистки кровель и предупредила о возможной ответственности за нарушения. По итогам ряду руководителей объявили предостережения о соблюдении требований безопасности.

