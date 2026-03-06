В Рязанской области обсудили безопасность жителей в условиях таяния снега

Сасовский межрайонный прокурор Яна Любимова провела рабочее совещание с представителями администрации округа, образовательных учреждений, здравоохранения, культуры и управления многоквартирными домами. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Отмечается, что основной темой обсуждения стала безопасность жителей и их имущества в условиях активного таяния снега.
В ходе совещания рассмотрели возможные последствия схода снежных масс и наледи с крыш зданий Сасовского муниципального округа, а также способы предотвращения этих опасных ситуаций.
Прокурор акцентировала внимание на необходимости принятия исчерпывающих мер по очистке кровель и предупредила о возможной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.
По итогам встречи ряду руководителей объявили предостережения о необходимости соблюдения требований безопасности.